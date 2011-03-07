-BERLUSCONİ AMELİYAT OLDU MİLAN (A.A) - 07.03.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin iki yıl önce uğradığı saldırı nedeniyle bugün çene kemiği ameliyatı olduğu bildirildi. İtalya Başbakanının bürosundan yapılan açıklamada, Massimo Tartaglia adlı saldırganın 2009 yılının Aralık ayında çenesine heykel fırlattığı Berlusconi'ye bugün 4 saat süren ameliyatla kemik nakli yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Milan kentinde yapılan ameliyatla 2009'daki saldırıda zarar gören çene ve dişlerin onarıldığı kaydedildi. Tartaglia'nın saldırısında Berlusconi'nin burnu ve dişleri kırılmış, dudakları yaralanmıştı.