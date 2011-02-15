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Dünya

BERLUSCONİ 6 NİSAN'DA YARGILANACAK ROMA (A.A)

15 Şubat 2011 16:04

-BERLUSCONİ 6 NİSAN'DA YARGILANACAK ROMA (A.A) - 15.02.2011 - İtalya'da küçük yaştaki bir kızla para karşılığı birlikte olmak ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan Başbakan Silvio Berlusconi'nin yargılanmasına 6 Nisan'da başlanacak. Hakim Cristina Di Censo, savcılığın 9 Şubat'ta bu yönde yaptığı başvuruyu kabul ederek, "delillerin açık olması" dolayısıyla İtalyan ceza hukukunun hızlandırılmış prosedürü olan "acil yargılama" yönteminin uygulanmasına karar verdi. 3 hakimle yapılacak ilk duruşma 6 Nisan'da TSİ 10.30'da başlayacak. Savcılık, 74 yaşındaki Berlusconi hakkında, takma adı Ruby olan 17 yaşındaki Faslı bir kıza cinsel ilişkide bulunmak amacıyla para vermek, daha sonra 4 bin 103 dolarlık hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Ruby'yi, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla, nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmaktan dava açmıştı. Berlusconi ve Ruby cinsel ilişkide bulundukları iddialarını reddetmelerine karşın Ruby, ilk buluşmalarında Berlusconi'nin kendisine 9 bin 550 dolar para verdiğini kabul ediyor.

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