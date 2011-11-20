-Berlusconi: "Avrupa istediği için istifa etmedim" ROMA (A.A) - 20.11.2011 - İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, istifasının Avrupa'nın istemesiyle olmadığını, krizden çıkmak için iktidarıyla muhalefetiyle beraber hareket etmenin tek çıkış yolu olmasına dayandığını belirtti. İtalya'da geçen hafta parlamentonun alt kanadında çoğunluğu sağlayamadığı için istifa etmek durumunda kalan Silvio Berlusconi, kendisinin yerine gelen Monti hükümeti ve pek çok konu hakkında ''Corriere della Sera'' gazetesinin sorularını cevapladı. Berlusconi, Kasım ayının ilk günlerinde mecliste çoğunluğu sağlayamamasının ardından istifa etmesini Avrupalı liderlerin baskıları nedeniyle olduğu yorumlarına karşı çıkarak, "Benim istifam Avrupa istediği için olmadı. Şu anda yaşadığımız ekonomik kriz 1929'daki büyük buhrandan daha büyük. Bu krizden çıkmanın tek yolu iktidarıyla muhalefetiyle birlikte hareket etmek" dedi. Kendisinin son döneminde meclisten geçen reformlar ve yeni önlemlerin hayata geçirilmesi için Monti hükümetinin kısa süreli olmaması gerektiğini söyleyen Berlusconi, "Tahminde bulunmayı sevmiyorum, ama yeni hükümete sınır koyulmamalı. Monti hükümeti, 2013'teki seçimlere varmalı" diye konuştu. Berlusconi, Monti hükümetinin kendisine, seçimlerde aday olmayacaklarına dair garanti verdiğini de gazetedeki demecinde açıkladı. Eski başbakan ailesine ait gazeteler olan ''Il Giornale'' ve ''Libero''da neden sürekli Monti hükümetini hedef alan yazılar çıktığının sorulması üzerine "Ne söyleyebilirim, bilmiyorum ancak ben redaktör değilim" yanıtını verdi.