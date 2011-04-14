-BERLUSCONİ 2013'TE ADAY OLMAYACAK FLORANSA (A.A) - 13.04.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 2013'teki seçimlerde aday olmayacağını, kendisinden sonra göreve gelecek ismin şu anda Adalet Bakanlığı görevini yürüten Angelino Alfano olabileceğini açıkladı. ANSA'nın haberine göre, Başbakan Berlusconi dün gece bazı yabancı basın mensuplarıyla biraraya geldiği yemekte, siyasi kariyerinin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Berlusconi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını ifade ederek, ''Eğer bana ihtiyaç olursa arkadan bir büyük olarak yardım edebilirim. Özgürlükçü Halk Partisi'nin lideri olarak kalmaya devam edebilirim ancak operasyonel bir görev istemiyorum'' dedi. İtalya'nın 74 yaşındaki başbakanı, kendisinden sonra göreve gelecek ismin şu anda Adalet Bakanlığı görevini yürüten Angelino Alfano olabileceğini de kaydetti.