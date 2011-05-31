-BERLUSCONİ 2. DURUŞMAYA KATILMADI FLORANSA (A.A) - 31.05.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve bu olayın gizli kalması için nüfuzunu kullanmakla suçlandığı davanın, ikinci duruşması yapılıyor. İtalya'da dün sona eren kısmi yerel seçim maratonundan yenilgiyle çıkan Silvio Berlusconi, resmi temaslar için gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te olması nedeniyle ikinci duruşmaya katılmıyor. Basına yansıyan haberlerde, ikinci duruşmada, Berlusconi'nin avukatlarının mahkemenin hükmünü değiştirmesini sağlamak için birtakım belgeler sunmasının beklendiği ifade edildi. Avukatların sunmayı düşündüğü belgelerin, daha önce yapılan ön duruşmada reddedildiği kaydedildi. Takma adı Ruby olan 17 yaşındaki Faslı Kerime El Mahruk'a cinsel ilişki için para vermek, ayrıca hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Ruby'yi, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmakla suçlandığı davanın ilk duruşması 6 Nisan'da yapılmış, 74 yaşındaki başbakan da mahkemeye gelmişti. Kerime El Mahruk ise avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, süreçten psikolojik olarak etkilenmemek için bu davadaki hiçbir duruşmaya katılmayacağını bildirmişti.