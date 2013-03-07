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Dünya

Berlusconi 1 yıl hapse mahkûm oldu!

Berlusconi, 2005 yılında bir bankanın satışıyla ilgili gizli telefon konuşmalarını basına sızdırmakla suçlanıyordu

07 Mart 2013 16:16

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, telekulak skandalından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Seçim başarısıyla ülkesini siyasi kaosa sürükleyen İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi "telekulak" skandalından 1 yıl hapse mahkum oldu. Berlusconi hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasını temyize götürebilecek.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 2005 yılında bir bankanın satışıyla ilgili gizli telefon konuşmalarını basına sızdırmakla suçlanıyordu.

İtalyan mahkemesi, Berlusconi'nin söz konusu telefon konuşmasını yayınlayarak, rekabet koşullarını ihlal ettiğini ve kardeşi Paolo Berlusconi'ye yarar sağladığını belirtti.

Aynı davada Berlusconi'nin kardeşi Paolo Berlusconi de, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi vergi kaçırma ve para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz yıl 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İtalya'da mahkeme kararlarının kesinleşmesi için iki temyiz aşamasından geçmesi gerekiyor. Berlusconi bu davayla ilgili de temyiz mahkemesine gitmişti.

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