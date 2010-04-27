Berlinli eğitim gönüllüsü: Nihat Sorgeç

T24 - ABD Başkanı Barack Obama Washington'da Müslüman işadamlarıyla biraraya geldi. İki günlük görüşmelere Almanya'daki Türkleri temsilen Nihat Sorgeç de katılıyor.



ABD, özellikle Barack Obama'nın Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra İslam âlemiyle ilişkilerin düzeltilmesi yolunda yoğun bir çaba sergilemeye başladı. Siyasi ilişkilerin yanı sıra Müslüman dünyasıyla ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi, Obama yönetiminin öncelikleri arasında bulunuyor. Bu kapsamda Müslüman iş dünyasından 150 kadar temsilcinin katılımıyla başkent Washington'da özel bir ekonomi zirvesi düzenleniyor. Başkan Obama'nın daveti üzerine gerçekleşen ve dün başlayan iki günlük zirveye Almanya'dan da temsilciler katılıyor. Almanya'daki Türk toplumunu temsilen toplantıya katılanlar arasında Berlinli işadamı Nihat Sorgeç de bulunuyor.





Nihat Sorgeç kimdir?



Antakya'da doğan 52 yaşındaki Nihat Sorgeç, ailesinin yaşadığı Almanya’ya 14 yaşında geldi. Hiç Almanca bilmeden başladığı okul hayatını, kendi çabalarıyla Almanca öğrenerek tamamladı. Bol bol kitap okuyan ve zamanının büyük çoğunluğunu kütüphanelerde geçiren Sorgeç, 22 yaşında babasının isteği üzerine mühendislik eğitimi aldı. Üniversite yıllarında boş zamanlarını değerlendirmek için gençlere yönelik faaliyetlerde ekip şefi olarak yer aldı. Yani daha o yıllarda, ileride gençlere yönelik çalışacağının sinyallerini vermişti.



Sorgeç, 1988 yılında Kreuzberg Eğitim Merkezi’nde göreve başlayana kadar mühendis olarak çalıştı. Yaklaşık 13 yıldırsa merkezin müdürlüğünü sürdürüyor. Nihat Sorgeç, çalışmalarını "Uyum süreci kapsamında daha iyi ve gelişmiş bir ekonomiye sahip daha başarılı bir göçmen topluluğu oluşturmak" olarak tanımlıyor;



Almanca orijinal adı "Bildungswerk Kreuzberg" olan Kreuzberg Eğitim Merkezi’nin faaliyet alanını, çoğunluğu göçmen geçmişe sahip gençler oluşturuyor. Gençler için 25 farklı iş kolunda eğitim hizmeti sunuluyor. Eğitim Merkezi’nde oluşturulan sistem dahilinde, Almanya’ya yerleşen göçmen kökenli gençler için kalifiye olabilecekleri iş eğitimleri sunuluyor.





Türk gençlerinden ilgi artıyor



Meslekî eğitimin önemine dikkat çeken Sorgeç, bugüne kadarki verilere bakıldığında, meslek eğitimini tamamlama oranlarının Alman gençlerde yüzde 30, Türkler arasındaysa ancak yüzde 9 dolayında olduğunu vurguluyor. Nihat Sorgeç, sosyal mağduriyet yaşayan ve iş bulmak için gerekli donanıma sahip olmayan gençlerin, artık alabilecekleri eğitimle kalifiye hale gelip, iş sahibi olabileceklerini dile getiriyor.



Kreuzberg Eğitim Merkezi'nde yürütülen eğitim programı başarılı sonuçlar getiriyor. Merkez müdürü Sorgeç, eğitim programına katılan gençlerin yüzde 86’sının sınavları geçebildiğine işaret ederek, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtiyor.





Dinlerarası hoşgörü



Nihat Sorgeç, Almanya’daki Türk işadamları olarak misyonlarının, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin uyum sürecini kolaylaştırıp daha iyi bir gelecek sağlamakla sınırlı olmadığını belirtiyor. İslamiyet, Hrıstiyanlık ve Musevilik arasındaki hoşgörü ve diyalog ortamına katkı sağlamaları gerektiğinin altını çizen Sorgeç, Washington'daki ekonomi zirvesinde bu düşüncelerini ABD Başkanı Obama'yla da paylaşma fırsatını yakalamış olmaktan son derece mutlu.





