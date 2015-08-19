Berlin'in tahmini 800 bin



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, hükümetin bu yılki sığınmacı sayısıyla ilgili tahminini Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Eyalet temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Bakan de Maiziere, yaklaşık 800 bin sığınmacı ve mülteci beklediklerini belirtti.

Bunun herkes için zor bir durum olduğunu ifade eden Maiziere, ancak bu gelişmenin Almanya'nın kaldıramayacağı bir yük olmadığının da altını çizdi.

Almanya'nın birkaç yıl içinde yüksek sığınmacı rakamlarına göre düzenlemeler yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı, "Almanya'ya gelen her mültecinin onurlu, hoşgörülü ve güvenli bir şekilde kabul edilmesi gerekir" diye konuştu.

Tahminler yukarı çekildi

Almanya daha önce böyle bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalmamıştı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin bu yıl için daha önce 450 bin mültecinin geleceğini tahmin etmişti. Ancak Bakan, son aylarda hızla artan sığınmacı sayısı karşısında tahminlerin değiştiğini vurguladı.

Alman makamları tarafından en yüksek sığınmacı sayısı 1992 yılında 440 olarak kayıtlara geçirilmişti. Daha sonra sertleştirilen yasalar nedeniyle mülteci sayısı düşüşe geçmişti.

Yetkililer, sığınmacıların barınma gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için yasal değişiklikler yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Zirve düzenlenecek

Almanya'da 24 Eylül'de sığınmacı sorununu ele almak üzere federal, eyalet ve belediye temsilcilerinin katılacağı geniş çaplı ulusal bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.

Zirvede sığınmacıların temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ele alınacak. Bakan Maiziere, ilk aşamada sığınmacıların barındığı çadırların kışa dayanıkla hale getirilme gerektiğini söyledi.