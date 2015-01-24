Berlin'i Wulff temsil edecek



Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre Wulff, Başbakan Angela Merkel’in ricası üzerine taziye ziyaretinde bulunmak için Suudi Arabistan’a gitmeyi kabul etti. Dpa'ya konuşan hükümet sözcüsü bu tercihin gerekçesini açıklamadı.

Bu karar öncesinde Başbakan Merkel ile Kuzey Afrika'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandığı belirtiliyor.

Eski bir cumhurbaşkanının böylesi bir ziyarette ülkesini temsil etmesi Almanya'da alışıldık bir durum değil. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un bugün 75'inci doğum gününü kutlayacağı belirtiliyor. Merkel'in ise Davos ve Floransa'daki temasları sırasında soğuk algınlığı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Steinmeier Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ile bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Bedevi'nin durumuna değindi.

Steinmeier cezayı “zalim, yanlış, haksız ve bütünüyle orantısız” olarak niteledi. Hükümetin bir çözüm bulmak için elinden egeleni yapacağını ifade eden Steinmeier, Suudi Arabistan'ın IŞİD ile mücadelede önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.