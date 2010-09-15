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Spor

BERLİN'E 30 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR BERLİN (A.A)

15 Eylül 2010 21:02

-BERLİN'E 30 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR BERLİN (A.A) - 15.09.2010 - Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Wolfgang Niersbach, Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak Almanya-Türkiye karşılaşmasına 30 binden fazla Türk taraftarını beklediklerini belirtti. Niersbach, Sportbild dergisinde yer alan haberde, maçta seyirci oranının 60'a 40 veya 50'ye 50 olacağını tahmin ettiklerini, Berlin Olimpiyat Stadı'na 30 binin üzerinde Türk seyircisinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Almanya'da yaşayan yaklaşık 2,8 milyon Türk'ün ülkede satılan biletleri alabileceklerini ifade eden Niersbach, ''Stadın tamamen Türklerin elinde olmaması için çeşitli önlemler alındı'' dedi. Federasyonun, ön satışta 25 bin bileti DFB taraftar kulübü üyeleri üzerinden sattığını belirten Niersbach, geri kalan 38 bin 500 biletin internet üzerinden satıldığını, bu biletleri Almanya'daki Türklerin de satın alabileceklerini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'na 11 bin 500 bilet verildiğini hatırlatan Niersbach, Türk seyircilerin üstünlüğüne karşı DFB'nin maçtan önce seyircilere beyaz tişört dağıtacağını ve böylelikle statta ''beyaz duvar'' oluşturacaklarını anlattı. Güvenlik konusunu da ciddiye aldıklarını bildiren Niersbach, Türkler'de bazen coşkunun artabileceğinin bilindiğini, Mönchengladbach kentinde Temmuz ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra bir seyircinin yakılan havai fişekten dolayı yaralandığını ifade etti. DFB'nin, maçtan önce taraftarların barışçı bir şekilde davranmaları için Türk ve Alman gazetelerine ilan vereceğini belirten Niersbach, bunun yanı sıra stada girişte de sıkı güvenlik kontrollerinin yapılacağını kaydetti. Niersbach, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin de maça geleceklerini söylediklerini belirtti. Haberde, Münih'te 1999 yılında Almanya ile Türkiye arasında oynanan maçı 63 bin kişilik statta 45 bin Türk taraftarının izlediği hatırlatıldı.

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