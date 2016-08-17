Berlin'den gizli belge açıklaması



Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'ye terör desteği suçlaması yöneltilen Almanya İçişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının medyada yer alan genelleştirici iddialara katılmadığı" belirtildi. "Türkiye, NATO'da ve Suriye krizinin çözümünde önemli bir partner olmaya devam edecektir" diyen sözcü, belgenin içeriğini kısmen gizli ibaresi taşıdığından değerlendiremeyeceğini kaydetti.

Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert de konuyla ilgili açıklama yaptı. "Burada kişisel bir değerlendirme yapmak istemiyorum" diyen Seibert, belgenin gizliliğine dikkat çekti. Belgenin hazırlanmasında hükümetin çeşitli unsurlarının görev aldığına dikkat çeken Seibert, "Başbakanlık bunlardan biriydi" dedi.

Ankara'nın açıklaması

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayınladığı açıklamada ise "ARD tarafından yapılan bir haberde, Almanya Federal İstihbarat Servisinin bir raporuna atıfla yer alan iddialar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetimizi hedef almak suretiyle bir süredir ülkemizi yıpratmaya çalışan çarpık zihniyetin yeni bir göstergesidir" denildi.

Gizli belgelerde yer alan iddialar

Alman medyasında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ortadoğu'daki İslamcı ve terörist grupların destekçisi olarak değerlendiriyor. Alman ARD Televizyonu, Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtı, "İktidardaki AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki silahlı muhalefete verdiği dayanışma mesajları ve fiili destek, iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın Müslüman Kardeşlere duyduğu yakınlığı vurgulamaktadır" cümlesiyle aktardı.

Haberde, Alman dış istihbarat servisinin değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın yorumunda, "Türkiye'nin iç ve dış politikalarının son yıllarda adım adım İslamlaştırılması sonucunda Türkiye Ortadoğu'daki İslamcı grupların merkezi eylem platformuna dönüşmüştür" değerlendirilmesine yer verildiği de belirtildi.