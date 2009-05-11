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Politika

Berlin’de ‘Yeşil’ Kemal

Yazar Yaşar Kemal, Berlin’de önce 'Uzun Gece' adlı edebiyat etkinliğine sonra da Alman Yeşiller Partisi’nin kongresine katıldı

11 Mayıs 2009 03:00

Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Uzun Gece” adlı edebiyat etkinliğinde Nobelli romancı Günter Grass ile bir araya gelen Yaşar Kemal, ardından da Alman Yeşiller Partisi’nin Kongresi’ne katıldı. Yaşar Kemal, Yeşiller’in eş başkanları Cem Özdemir ve Claudia Roth ile birlikte kürsüye çıkarak partilileri selamladı

Yaşar Kemal, Berlin’de Günter Grass ile biraraya geldi. Berlin Sanat Akademisi’nde Osman Okkan’ın yönettiği Toplumsal Etkileşimler Çağında Sanat ve Edebiyat başlıklı etkinlikte Grass, Kemal’in kitaplarından çok etkilendiğini ve Anadolu’nun kokusunu hissettiğini söyledi. Grass, Yaşar Kemal’in Frankfurt’ta Alman Yayıncılar Birliği’nin Barış Ödülü’nü aldığında kendisi için takdim konuşması yaptığını hatırlatarak, o günden bu yana çok iyi dost olduklarını kaydetti.

Yaşar Kemal ise Grass’ın eserlerinden çok etkilendiğini belirtterek “Ben kendisinden bir yaş büyüğüm, ancak o benim ustam’’ dedi. Alman Yayıncılar Birliği’nin kendisine ödül vereceğini duyduğunda, Grass’tan konuşma yapmasını rica ettiğini ve Grass’ın bunu hemen kabul etmesinin kendisini çok şaşırttığını söyleyen Kemal, bu edebiyat sohbetine de rahatsız olmasına rağmen dostu için geldiğini belirtti.

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