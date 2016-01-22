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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Türkiye-Almanya buluşması

Berlin'de bugün ilk kez düzenlenecek olan Almanya-Türkiye Hükümetler Arası Stratejik İstişareler Toplantısı'nda sığınmacı krizi ve terörle mücadelenin ön plana çıkması bekleniyor.

22 Ocak 2016 11:19


Almanya ile Türkiye arasında ilk kez düzenlenen Hükümetler Arası Stratejik İstişareler Toplantısı çerçevesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun TSİ 13:00'te Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İstişare toplantısının odağında, sığınmacı krizinin kontrol altına alınması yer alacak. Ancak toplantıda, terörizmle mücadelenin yanı sıra Türk hükümetinin eleştiri konusu olduğu basın özgürlüğü ve Güneydoğu'daki operasyonlar gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Merkel-Davutoğlu görüşmesine paralel olarak aynı saatlerde bakanlar düzeyinde bir toplantının yapılması planlanıyor. Almanya adına toplantıya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in katılacağı açıklandı. Merkel ile Davutoğlu'nun toplantının sonuçları hakkında öğleden sonra TSİ 16:00'da yapılacak bir basın toplantısı ile kamuoyunu bilgilendirmesi planlanıyor.

"Türkiye yükü tek başına üstlenemez"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Berlin'e gelmeden önce Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin desteklenmesi amacıyla vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroluk mali yardıma değindi. Davutoğlu, "İnsanlar bu 3 milyar euroyu soruyor. Yarın Berlin'de ben bu soruyu sormayacağım çünkü bu para meselesi değil. Biz yaklaşık 10 milyar dolar harcadık ve Suriye trajedisinin mağdurları için daha fazlasını da harcarız. Biz AB'den para istemiyoruz, para için görüşmüyoruz. Bu bizim için insani bir görev ve sığınmacı krizi küresel bir sorun" dedi. Davutoğlu, hiç kimsenin Türkiye'den bu yükü tek başına üstlenmesini beklememesi gerektiğini belirtti.

AB ülkeleri arasında söz konusu yardım tartışmaya yol açmıştı. Türkiye'ye taahhüt edilen 3 milyar euronun 1 milyar euroluk kısmının AB bütçesinden karşılanması, kalan bölümünün ise üye ülkelerin yardımlarıyla bir araya getirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak İtalya’nın itirazı bu paranın Türkiye’ye ulaştırılmasını şu ana kadar engelledi.

Karslıoğlu uyardı: Büyük beklentiler içine girilmesin

Öte yandan Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ise Türkiye'den sığınmacı akınının kontrol altına alınması konusunda abartılı beklentiler içine girilmemesi gerektiğini söyledi. Karslıoğlu, Redaktionnetzwerk Deutschland’a açıklamasında "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnsan kaçakçısı çeteler ile mücadele ediyoruz. Ancak Akdeniz'deki her teknenin kontrol edilebileceğine inanmak bir illüzyon" dedi. Türkiye'nin kısa bir süre önce Suriye vatandaşlarına vize uygulamaya başladığına dikkat çeken Karslıoğlu, "Böylelikle gemiyle bize gelen Suriyelilerin sayısını haftada 41 binden bine düşürebildik" dedi.

Türkiye ile AB geçen yıl 29 Kasım'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin Avrupa'ya sığınmacı akınının kontrol altına alınabilmesi amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçirmesi üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Türkiye'ye bunun karşılığında 3 milyar euro yardım, vize kolaylıkları ve AB müzakere sürecinde canlanma taahhüt edilmişti. Türkiye ile sığınmacı krizi konusunda işbirliği içinde hareket edilmesi özellikle Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacı politikasının ana dinamiklerinden birini oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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