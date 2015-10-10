Berlin'de TTIP protestosu



5 özel tren ve 600 otobüsle Berlin'e gelen binlerce gösterici ana tren garı önünde toplandı.

AB ve ABD, 2013 yılından bu yana, Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) konusunda müzakereler yürütüyor. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapıldığından, ABD'nin teklifleri bir sır olarak kalıyor.

Almanya hükümeti, küresel ekonomiyi canlandıracağı gerekçesiyle müzakereleri hızlandırmaya karar vermişti.

Gösteriye katılanlar ise anlaşmanın gıda güvenliği standartlarını düşürmesinden ve yerel düzenlemeleri zayıflatmasından endişe ediyor.

Konuşmacılardan Almanya Doğa Dostları Derneği Başkanı Michael Müller, "Buradayız çünkü geleceği piyasalara bırakmak istemiyoruz, demokrasiyi kurtarmak istiyoruz” dedi.

Kalabalık gruplar sık sık, “TTIP'i durdurun” sloganları attı.

Gösterinin organizatörleri, ülke genelinden 50 bin kişinin protestolara katılmasını beklediklerini açıkladı.