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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Suriyeli sığınmacılar için konferans

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Suriyeli sığınmacılar için bir uluslararası konferans düzenleniyor.

28 Ekim 2014 11:22


Almanya Dışişleri Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine düzenlenen konferansa, 40 ülke ve bazı uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Konferansta yardım çalışmalarının koordinasyonu üzerinde durulacak.

Yaklaşık 3 yıldır Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk edenlerin sayısı 3,2 milyonu buluyor. Mültecilerin büyük bölümü Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunuyor.

Suriye sınırları içinde yardıma muhtaç durumda bulunanların sayısı ise 11 milyona ulaşıyor. Bunların yarısı çocuklardan oluşuyor.

Yardım kuruluşlarının konferanstan beklentileri

Bölgede yardım hizmetleri sunan 50 uluslararası kuruluşun imzasıyla dün yayınlanan bir ortak açıklamada, yardım çalışmalarına daha fazla destek talep edildi.

Açıklamada, Suriyeli mültecilere yardım vaadlerinin şimdiye kadar yalnızca yarısının Birleşmiş Milletler'e (BM) ulaştığı belirtildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilisi Maria Calivis, Suriye'deki insani krizi "mukayese edilemez ve karmaşık" olarak tanımladı.

Calivis, gerek iç savaşın yaşandığı bölgede gerekse mültecilerin sığındığı ülkelerde yoksulluk, içme suyu ve gıda sıkıntısı çekildiğini ve barınma sorunu yaşandığını söyledi. UNICEF yetkilisi Calivis, konferansa bu çerçevede önemli bir görev düştüğüne işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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