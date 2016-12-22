Berlin'de saldırının gerçekleştiği alanda toplanan Müslümanlar, teröre, giydikleri tişörtlerle tepki gösterdi

Çeviri: T24

Berlin’de bir TIR’ın Berlin’in en önemli noktalarından Breitscheidplatz’da kurulan Noel panayırına girmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Saldırının ardından önce Pakistanlı bir sığınmacı gözaltına alınıp serbest bırakıldı daha sonra Tunuslu bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Berlin’de yaşanan saldırı, mülteci krizinin başlamasından bu yana konuşulan ve Paris, Brüksel, Nice gibi saldırıların yaşanmasıyla artan İslamofobiyi de yeniden gündeme getirdi. Avrupa’da en yüksek Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan Almanya’da, Müslümanlar da yaşanan saldırıya “herkesi sev, kimseden nefret etme” yazılı tişörtler giyerek saldırının yaşandığı alana gitti. Ahmediye Müslümanları adlı grup “Herkes için özgürlük, herkes için bağlılık” sloganını attı.

The Independent gazetesine konuşan Pakistan asıllı Muhammad Asif Sadiq, “Bugün terörizme karşı olduğumuzu göstermek için buradayız. Burada yaşayan Müslümanlar, barış ve bağlılık için savaşıyor ve ülkelerini seviyorlar. Berlin halkı olarak buradayız ve burada yaşamayız seviyoruz” dedi.

Sadiq, “Bir bu toplumun parçasıyız, burada yaşıyoruz ve burada huzurlu bir yaşam istiyoruz. Burada uyum içinde yaşamak istiyoruz ve bu toplumun bizimle aynı değerleri savunacak kadar açık olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya’da insanların yabancılara farklı gözle bakmaya başladığını aktaran Saliq, insanların göçmen karşıtlığının üstesinden geleceğine inandığını söyledi.

Kendimizi değiştirmek bir cevap değil, teröristleri değiştirebilecek kadar güçlüyüz diyen Sadiq, saldırgana da bir mesaj iletti:

“Eğer saldırgan burada yaşayan insanların yaşam tarzından hoşlanmıyorsa sadece bu ülkeden ayrılsın.”

Berlin kurbanları anılıyor

Berlin’de saldırının üstünden 24 saat bile geçmeden turistler, Müslümanlar, Yahudiler dondurucu soğuğa rağmen terörizme karşı duruşlarını göstermek için dışarı çıktı. Panayır alanına notlar çiçekler, ve kurbanları anmak için binlerce mum bırakıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de panayır alanına giderek çiçek bıraktı.

Noel panayırının yanındaki Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde de yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve diğer bakanlar ile üst düzey siyasetçiler, dini temsilciler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, Berlin DİTİB Şehitlik Camii din görevlisi Hasan Çağlayan, Şehitlik Camii Derneği Başkanı Süleyman Küçük katıldı. Olay mahalline çiçek bırakıp dua eden DİTİB heyeti, ardından kilisedeki dini törene katıldı.