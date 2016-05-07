Berlin’de Rojava Özerk Yönetimi temsilciğili açıldı

Rojava Demokratik Özerk Yönetimi önceki gün Almanya’nın başkenti Berlin’de temsilcilik açtı. Açılış törenine Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu Sinem Muhammed, birçok Kürt siyasetçi, YNK Temsilcisi Siyamen Hariky, KNK Üyesi Yılmaz Günay, Rojava’daki siyasi partilerin temsilcileri ile Alman parlamenterler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

ANHA’nın haberine göre açılış töreninde konuşan Rojava Demokratik Özerk Yönetimi Berlin Temsilcisi Sipan İbrahim büroyu açmalarındaki amacı şöyle özetledi:

“Alman devletiyle diplomasiyi geliştirmek ve Rojava’daki gelişmeleri Almanya halkına doğru aktarmak için böyle bir büronun açılmasını gerekli gördük. Rojava Demokratik Özerk Yönetiminin Almanya ile iyi ilişkiler içinde olması için çabalarımız olacak. Suriye’de yaşanan kriz, mülteciler ve diğer konularda yaşanan sıkıntıları dile getireceğiz. Rojava’da Kürtlerin Arapların ve diğer halkların kardeşçe yaşadığını Almanya halkına anlatacağız.”



"Rojava'ya yönelik ambargo kalkmalı"



Ana muhalefet partisi Sol Parti’nin Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi’nin aralarında bulunduğu birçok Alman siyasetçi Rojava’yı ziyaret ederek YPG ve YPJ savaşçılarıyla görüştü. Sol Parti, “Rojava’ya yönelik ambargo kalkmalı” dedi.

Öte yandan Berlin’deki temsilcilikle birlikte Rojava Yönetimi üçüncü temsilciliğini hizmete açmış oldu. Daha önce Rojava Özerk Yönetimi, Moskova ve Stockholm’da temsilcilik açmıştı. Şu anda bir de Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta YPJ Temsilciliği var.



Yeni temsilcilikler açılacak



Rojava Yönetimi, Berlin’in ardından Paris, Kopenhag ve Washington’da da temsilcilikler açmaya hazırlanıyor. Kürt siyasetçiler, bu kentlerde de en kısa sürede açılış yapmayı umduklarını söylüyor.