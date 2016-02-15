Berlin'de mülteci krizine sanatsal tepki

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konser Evi'nin dış sütunlarını 14 bin can yeleği ile kaplayarak mülteci krizine sanatla tepki gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre; Avrupa’ya gitmek isterken denizde boğularak hayatını kaybeden mültecileri anmak için Konser Evi’nin girişindeki sütunlara çok sayıda can yeleği giydiren Ai, sütunların arasına da bir şişme bot yerleştirdi. Ai, botun üzerine “#Güvenligeçiş” yazısını koydu. Ai'nin bu çalışması için Midilli adasında biriken yaklaşık 14 bin can yeleği getirildi.

Çalışmasını, yarın Konser Evi’nde düzenlenecek "Barış için Sinema (Cinema-for-Peace)" galası için yapan Ai, bir süre önce de geçen yılın eylül ayında Yunanistan’a geçerken boğulan ve cansız bedeni Bodrum kıyısına vuran Aylan bebeği anımsatır şekilde poz vermiş ve bu eylemi tartışmalara yol açmıştı. Ai'nin ayrıca Midilli adasında sığınmacılar için bir anıt yapmayı planladığı bildirildi.

