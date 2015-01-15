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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de İran'ın nükleer programı görüşülüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin nükleer programıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Berlin'e geliyor.

15 Ocak 2015 13:10


Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Zarif'in mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile dün de Cenevre'de bir araya geldi. Gözlemciler, "İran'ın ikili görüşmelerle nihai anlaşma sürecini hızlandırmayı hedeflediğine" dikkat çekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu "5+1 grubu" ve İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde nihai anlaşmaya varılamamış ve müzakereler 1 Temmuz 2015'e kadar uzatılmıştı.

Daha önce belirlenen hedef, 24 Kasım 2014 tarihine kadar bir uzlaşmanın sağlanmasıydı. Görüşmelerden bir sonuç alınamaması üzerine uzatmaya gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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