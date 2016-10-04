Berlin’de “Din ve LGBTİ Hakları” sempozyumu yapılacak

Kaos GL Derneği, Heinrich Böll Stiftung ile din, toplumsal mücadeleler ve LGBTİ haklarını tartışmak için sempozyum düzenliyor. Berlin’de 5 Ekim Çarşamba günü Heinrich Böll Stiftung’un merkezinde yapılacak sempozyumda farklı dinlerin temsilcileri ve LGBTİ aktivistleri bir araya gelecek. Etkinlikte Türkçe, İngilizce ve Almanca simültane tercüme olacak.

Sempozyumda, Fransa CALEM’den imam Dr. Ludovic-Mohamed Zahed, Almanya’dan Salaam Shalom İnisiyatifi Koordinatörü Armin Langer, Goethe Üniversitesi Din Felsefesi Enstitüsüsü’nden Dr. Gerhard Schreber, HUK Derneği’nden aktivist Thomas Bekmann, Güney frika Inner Circle’dan imam Dr. Muhsin Hendricks, Bat-Kol’dan Sarah Weil ve Kaos GL Derneği’nden Aylime Aslı Demir ile Ali Erol konuşacak.

Sempozyum saat 9:00 – 16:00 saatlerinde gerçekleşecek.

Sempozyumda hakim algıya göre birbirinin karşıtı olarak görülen cinsellik ve din tartışmaya açılacak. LGBTİ hakları, din ve insan haklarının kesişim noktaları; din ve LGBTİ cephelerinden hak savunucularının nasıl bir araya gelebileceği ve LGBTİ hakları ile din arasındaki ilişkinin nasıl yeniden tanımlanabileceği tartışılacak.

Etkinlik hakkında detaylı İngilizce bilgi ve Heinrich Böll Stiftung’un adresi için tıklayınız.