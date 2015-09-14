Berlin'de beklenti 1 milyona çıktı



Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, bu yıl Almanya'ya bir milyon sığınmacı gelmesini bekliyor.

Alman haber ajansı dpa, Gabriel'in genel başkanı olduğu Sosyal Demokrat Parti üyelerine gönderdiği mektupta "Göstergeler, İçişleri Bakanlığı'nın tahmin ettiği gibi bu yıl 800 bin değil, bir milyon sığınmacı alacağımıza işaret ediyor" ifadelerine yer verdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 19 Ağustos'ta daha önce 450 bin olarak açıklanan sığınmacı beklentisinin arttığını ve 800 bine yükseldiğini açıklamıştı.

Parti üyelerine Almanya'nın güçlü olduğunu ve birçoğunun üstesinden gelebileceğini vurguladığı belirtilen Gabriel, sınırların geçici olarak kontrol edilmesi kararını da savundu. Gabriel'in mektupta bunun sınırların kalıcı olarak kapatılmadığı anlamına gelmediğine ve iltica hakkının askıya alınmadığına dikkat çekti.

Sınır kontrollerini "öngörülemeyen olağandışı bir durum" olarak nitelendiren Gabriel, bunun Avrupalı ortaklarına da Almanya'nın tek başına sığınmacı kabul edemeyeceği yönünde mesaj olduğunu da kaydetti.