Berlinale'de Deniz Yücel bıyığı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam gala yapan 68. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) sanatçılar ve festival yönetimi, Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'e dayanışma mesajı verdi.

Açılışa katılan sanatçılardan Alman sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Olivia Jones, açılışa dudağının üzerine bıyık çizip Deniz Yücel’in bıyıklarına gönderme yaptı.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, festivalin açılış konuşmasını yaptığı sırada fonda dev bir Deniz Yücel fotoğrafı gösterildi.

Kossilck de fotoğraf ekrana yansıtıldığı sırada Deniz Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılmasını umut ettiğini dile getirdi. Ardından Deniz Yücel’in serbest bırakılana kadar mücadele edeceklerini göstermek için yumruğunu havaya kaldırdı.

Açılışa katılan sanatçılardan Alman sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Olivia Jones da Yücel ile dayanışmaya mesajı verdi.

Jones açılışa dudağının üzerine bıyık çizip Deniz Yücel’in bıyıklarına atıf yaptı. Dekolteli elbise giyen travesti sanatçı, sol omzunun ön kısmına da ‘FreeDeniz’ yazıp hemen altına da prangalı ay yıldız bayrak çizerek Deniz Yücel’in tutukluluğunun son bulmasının mesajını verdi.