Berlin: Yeni başlık açılması düşünülmüyor



Almanya, Türkiye ile mülteci krizinin çözümünde işbirliğinin sürdürülmesinden yana olsa da darbe sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle AB sürecinin olumsuz etkileneceği görüşünde. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, “Federal Alman hükümetine göre müzakerelerde şu aşamada yeni bir başlığın açılması düşünülmüyor” dedi.

Seibert, ancak Alman hükümetinin Türkiye'nin AB sürecine devam etmesinden yana olduğuna işaret etti. Seibert, ucu açık olarak yürütülen müzakerelerde hukuk devletine ilişkin meselelerin büyük rol oynadığını belirterek, bu nedenle öncelikle “Türkiye'deki gelişmelerin beklenip” görülmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümet sözcüsü Seibert, Alman hükümetinin Türkiye'de sonuçsuz kalan darbe girişiminin ardından alınan “baskıcı önlemler” ve darbe karıştığı iddia edilen kişilerdeki “bedensel şiddet izlerini” kaygıyla izlediğini ifade etti. Seibert göz altındaki zanlılardaki darp izlerinin görüldüğü televizyon görüntülerine atfen, “hukuk devleti kurallarına ve ölçülülük ilkesine uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor” dedi.

İşbirliği devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sözcüsü de bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının uygulanmasında ve Türklere vize serbestliği sağlanması konusunda çalışmalara devam edildiğini söyledi. AB Komisyonu sözcüsü, ancak Türklere vize kolaylığı sağlanmadan önce Türkiye'nin ifade özgürlüğünün kısıtlanmasında kullanılabilecek terörle mücadele yasalarının yumuşatılması gerektiğini vurguladı. Sözcü, bu meselenin yaz sonrasında çözüme ulaşmasını umduklarını dile getirdi.

AB Komisyonu sözcüsü ayrıca Türkiye'nin göçmen ve mülteciler için hala güvenli bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması uyarınca, Yunanistan kaçak göçmenleri üçüncü güvenli ülke olarak Türkiye'ye geri gönderiyor. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli göçmen olduğunu hatırlatan sözcü, “Türkiye'nin mültecilere yönelik tutumunda bir sorun olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını” söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının sürdürüleceğini açıklamıştı.