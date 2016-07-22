T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Berlin: Yeni başlık açılması düşünülmüyor

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile AB müzakerelerinde yeni bir başlığın açılmasının şu anda düşünülmediği söyledi. AB’ye üyelik sürecinin şimdilik sürdürülmesinden yana.

22 Temmuz 2016 21:08


Almanya, Türkiye ile mülteci krizinin çözümünde işbirliğinin sürdürülmesinden yana olsa da darbe sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle AB sürecinin olumsuz etkileneceği görüşünde. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, “Federal Alman hükümetine göre müzakerelerde şu aşamada yeni bir başlığın açılması düşünülmüyor” dedi.

Seibert, ancak Alman hükümetinin Türkiye'nin AB sürecine devam etmesinden yana olduğuna işaret etti. Seibert, ucu açık olarak yürütülen müzakerelerde hukuk devletine ilişkin meselelerin büyük rol oynadığını belirterek, bu nedenle öncelikle “Türkiye'deki gelişmelerin beklenip” görülmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümet sözcüsü Seibert, Alman hükümetinin Türkiye'de sonuçsuz kalan darbe girişiminin ardından alınan “baskıcı önlemler” ve darbe karıştığı iddia edilen kişilerdeki “bedensel şiddet izlerini” kaygıyla izlediğini ifade etti. Seibert göz altındaki zanlılardaki darp izlerinin görüldüğü televizyon görüntülerine atfen, “hukuk devleti kurallarına ve ölçülülük ilkesine uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor” dedi.

İşbirliği devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sözcüsü de bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının uygulanmasında ve Türklere vize serbestliği sağlanması konusunda çalışmalara devam edildiğini söyledi. AB Komisyonu sözcüsü, ancak Türklere vize kolaylığı sağlanmadan önce Türkiye'nin ifade özgürlüğünün kısıtlanmasında kullanılabilecek terörle mücadele yasalarının yumuşatılması gerektiğini vurguladı. Sözcü, bu meselenin yaz sonrasında çözüme ulaşmasını umduklarını dile getirdi.

AB Komisyonu sözcüsü ayrıca Türkiye'nin göçmen ve mülteciler için hala güvenli bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması uyarınca, Yunanistan kaçak göçmenleri üçüncü güvenli ülke olarak Türkiye'ye geri gönderiyor. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli göçmen olduğunu hatırlatan sözcü, “Türkiye'nin mültecilere yönelik tutumunda bir sorun olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını” söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının sürdürüleceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanSteffen Seibert TürkiyeTürkiyeSteffen SeibertBerlinHükümetSeibert AlmanAvrupaBirliğiKomisyonuBrükselTürklereYunanistanSuriyeliBaşbakanı Angela MerkelDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/DW/JD/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24