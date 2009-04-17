Berlin yakınında tren kazası: 24 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında dün gece meydana gelen tren kazasında 24 kişi yaralandı.



Polis, Stralsund kentinden Berlin'e gelmekte olan bir yolcu treninin Berlin-Karow istasyonunda, önünde daha yavaş gitmekte olan bir yük trenine çarptığını, kazada 5'i ağır olmak üzere 24 kişinin yaralandığını bildirdi.



Kazanın nedeninin henüz kesinlik kazanmadığı, kaza sırasında yolcu treninin lokomotifinin ve birinci vagonunun raylardan çıktığı, lokomotifte sıkışıp kalan makinistin yoğun çabalar sonucunda itfaiye tarafından kurtarıldığı kaydedildi.



Yük treninin toplam 24 vagonunda sıvılaştırılmış gaz bulunduğu, ancak kaza sırasında gaz sızıntısı olmadığı açıklandı. Seferlere kapanan Stralsund-Berlin hattında, enkaz kaldırma çalışmalarına bu sabah başlandı.

