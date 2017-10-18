Berlin Türkiye'nin Kiev'de yakalattığı Alman için devrede

Alman Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip bir kişinin Türkiye'nin talebiyle gözaltına alındığı yönünde Alman medyasında çıkan haberleri doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr Berlin'de yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki Kemal K.'nın Interpol nezdinde çıkarılan kırmızı bülten nedeniyle 23 Temmuz'da Kiev'de gözaltına alındığını söyledi.

Kiev'deki mahkemenin üç günlük gözaltı süresinin ardından K.'nın tutuklu kalmasını reddettiği, bunun üzerine K.'nın serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak Kiev'de ilgili başsavcılık Türkiye'nin iade talebi hakkında karar verinceye dek Kemal K.'nın Ukrayna'yı terketmesi yasaklandı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, "K.'nın kısa süre içinde Almanya'ya geri dönebilmesini mümkün kılmak üzere hızlı bir karar verilmesi için Ukrayna makamlarıyla temasların sürdüğünü" belirtti. Sözcü K.'ya yöneltilen suçlamalar hakkında ise bir açıklama yapmadı.

Köln kentinde bir bakkal dükkanı işlettiği belirtilen, aynı zamanda Türk vatandaşı da olan K.'nın eşinin Ukraynalı olduğu ve Temmuz ayında özel nedenlerden ötürü Kiev'e gittiği kaydediliyor.

350 bin euroluk ödül

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung ortak özel haberinde kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı 52 yaşındaki Kemal K.‘nın iki cinayet nedeniyle Türkiye tarafından arandığı ve K.'nın yakalanması için 350 bin euro ödül koyduğu belirtilmişti.

Haberde Kemal K.'nın Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) örgütünde aktif olduğu, daha sonra Almanya'ya kaçtığı ileri sürülerek, 2007 yılında Almanya'ya sığınan Kemal K.'nın 2016 yılında Alman vatandaşlığına geçtiği kaydedilmişti.

Köln Savcılığı'nın Kiev'e gitmesinden önce bu yılın Haziran ayında Kemal K.'yı hakkında Interpol'de bulunan arama kararı nedeniyle yurtdışına çıkması halinde gözaltına alınabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

Kölnlü yazar Doğan Akhanlı'nın Ağustos ayında tatile gittiği İspanya'da kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınması sonrasında, Türkiye'ye "Interpol'ü kötüye kullandığı" eleştirileri yöneltilmişti. Başbakan Angela Merkel, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.

DPA/AFP, HT/BK

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