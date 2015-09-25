Berlin sığınmacı başına 670 euro ödeyecek



Sığınmacı akını karşısında ortaya çıkan ek giderlerin nasıl karşılanacağı Almanya'da aylardan beri tartışma konusuydu. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin liderleri dün Berlin'de buluşarak konuyu karara bağladı. Başbakanlık binasında yapılan toplantıda Angela Merkel ve eyalet başbakanları hazır bulundu.Toplantıda alınan kararlar özetle şöyle sıralanıyor:

Berlin sığınmacı başına para ödeyecek

* Federal devlet kaynaklarından eyalet yönetimlerine bu yıl içinde sığınmacıların giderlerine harcanmak üzere 2 milyar euro ödenecek. 2016 yılında bu rakam yaklaşık 4 milyara yükseltilecek.

* Federal devlet sığınmacı giderlerinin karşılanmasında bundan böyle düzenli olarak destek sağlayacak. 2016 yılından itibaren sığınmacı başına her ay eyalet yönetimlerine 670 euro ödenecek.

'Güvenli ülke' kategorisi genişletildi

* Sığınmacı kabulünde de daha sıkı düzenlemelere gidiliyor. Kosova, Arnavutluk ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinin "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke" kategorisinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu kategoride yer alan ülkelerden kişilerin ilitica başvurusu reddediliyor ve sınırdışı ediliyorlar.

* Sözkonusu ülkelerden gelen sığınmacılar, aralarında çalışma yasağının da bulunduğu sıkı düzenlemelere tabi olacak. Bununla birlikte Balkan ülkelerinden istihdam göçünü mümkün kılacak yeni yasal yollar hazırlanacak.

Harçlık yerine erzak

* Sığınmacılar ilk kabul merkezlerinde daha uzun süreyle kalacak. Kendilerine harçlık yerine yalnızca erzak yardımı yapılacak. Nakit para yardımı sıkı koşullara bağlı olacak ve ender durumlarda yapılacak.

* Sığınmacıların eyaletlere dağıtımını federal devlet organize edecek. Federal devlet, sığınmacıların bu süre içinde bekletileceği "ara duraklar" inşa edecek.

Kime entegrasyon kursu verilecek?

* Oturum izni alma şansı yüksek sığınmacı adaylarına entegrasyon kursu verilecek.

* Federal devlet, sığınmacılara sağlık kartı dağıtılması için gereken zemini hazırlayacak. Sağlık kartının uygulanıp uygulanmamasına eyalet yönetimleri karar verecek.