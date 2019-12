Berlin Sanat Ödülü Sevgi Özdamar'a

Almanya’da tanınan yazar, oyuncu ve yönetmen E. Sevgi Özdamar’a, Berlin eyaleti tarafından her yıl başarılı sanatçılara verilen 15 bin avro değerindeki Berlin Sanat Ödülü verildi.





Berlin Sanat Ödülü ve her biri beş bin avrodan oluşan altı ayrı teşvik ödülünün verildiği törende, Özdamar ödülünü, Berlin Eyaleti Başbakanlığında kültürden sorumlu Müsteşar Andre Schmitz ve Berlin Sanatlar Akademisi Başkanı Klaus Staeck’in elinden aldı.



Alman edebiyatçı Wolfram Schütte, Özdamar’ın iki farklı kültürü hikaye şeklinde esprili bir şekilde anlatmayı başardığını söyledi.





Özdamar’ın, eserlerini Almanca olarak yazan nadir Türk yazarlardan biri de olduğuna işaret eden Schütte, Özdamar’ın Türkiye, Almanya ve Fransa’daki tiyatro çalışmalarını da anlattı.





Schütte, Özdamar’ın hayallerini ve düşüncelerini çok güzel bir şekilde yazıya döktüğünü belirterek, eserlerinden bazı alıntılar okudu.





Özdamar da yaptığı teşekkür konuşmasında, İstanbul’da geçirdiği gençlik yıllarını esprili bir şekilde anlatarak, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.





Gençlik döneminde çok beğendiği bir şarkıyı da söyleyen Özdamar, Berlin’e ilk kez 1965 yılında geldiğini, ancak Almanca öğrenemeden döndüğünü, daha sonra 1976 yılında geldiğini ve çok sevdiği tiyatro alanında çalıştığını, sonra da Paris’te tiyatro çalışmalarının olduğunu anlattı.





Özdamar, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada da, Berlin’i ve Almanca’yı çok sevdiğini belirterek, Berlin’de tüm hayallerini gerçekleştirdiğini ve 2004 yılında Almanya’nın en önemli sanat ödüllerinden Kleist ödülünü de kazandığını söyledi.



Berlin Sanat Ödülü’nün de her altı yılda bir edebiyat dalında verildiğine işaret eden Özdamar, bu nedenle edebiyat ödülünün bu kez kendisine verilmesinden, ayrıca bu ödülün çok sevdiği Alman şair ve yazar Theodor Fontane’nin adına veriliyor olmasından da ayrı mutluluk duyduğunu kaydetti.



Sevgi Özdamar



Hayatında ilk kez Bursa Şehir Tiyatrosu’nda sahneye çıktığını ifade eden Özdamar, yazdığı çok sayıda kitaba rağmen, tiyatroculuğa ayrı bir heves duyduğunu ve bugüne kadar çok sayıda ödül aldığını sözlerine ekledi.





Sanat dalında teşvik ödülü alan İngiliz sanatçı Chris Newman da, yaptığı teşekkür konuşmasında, Berlin’de yaşadığı Kreuzberg semtinde kendisine yardımlarını hiçbir zaman esirgemediği gerekçesiyle Atilla Mumcu adlı komşusuna özellikle teşekkür etmek istediğini söyledi.





Berlin Sanat Akademisi’nin bu yıl edebiyat kategorisinde verilen ödülüne layık görülen Özdamar, 1976 yılında Doğu Berlin’deki "Volksbühne" adlı tiyatroda çalışmaya başlamıştı. Türkiye’de 1946 yılında doğan Özdamar, 1988 yılında yönetmen Hark Bohm’un "Yasemin" ve 1998 yılında Doris Dörrie’nin "Happy Birthday, Türke" (Doğum Günün Kutlu Olsun Türk) adlı filmlerinde oynadığı rollerle tanınmıştı.





Serbest yazar ve yönetmen olarak birçok esere imza atan Özdamar, Frankfurt kentindeki Schauspielhaus adlı tiyatroda da kendi yazdığı "Karagöz in Alemania" adlı eseriyle tanınıyor.(aa)