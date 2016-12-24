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Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısında hayatını kaybedenlerin uyrukları açıklandı

Tunus güvenlik birimleri IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle aralarında Amri’nin yeğeninin de bulunduğu üç kişiyi gözaltına aldı

24 Aralık 2016 21:02

Tunuslu güvenlik güçleri, Berlin'deki Noel pazarına yönelik saldırıdan sorumlu tutulan Anis Amri'nin bağlantıda olduğu bir terör hücresine düzenlediği operasyon sonucunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Tunuslu yetkililer operasyonun Berlin'deki saldırıyla alakalı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ancak yakalanan ve yaşları 18 ila 27 arasında değişen üç kişiden birinin Anis Amri'nin yeğeni olduğunu ve kendisiyle şifreli bir haberleşme uygulaması olan ‘Telegram' üzerinden iletişim kurduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Gözaltına alınan kişi ifadesinde, dayısı Anis Amri'nin farklı bir isimle kendisine para gönderdiğini ve Almanya'ya çağırdığını söyledi.

Adı açıklanmayan yeğenin, dayısı Anis Amri'ye dayısının telkiniyle IŞİD'e bağlılık sözü verdiği bir video mesajı da yolladığını söyledi.

 

Noel pazarı saldırısı

 

19 Aralık’ta Anis Amri'nin kullandığı düşünülen bir tır Berlin'de bir Noel pazarına girmiş ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı.

Federal Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenlerin yedisi Alman vatandaşı. Diğer kurbanlar arasında, Polonya, İtalya, Çekya, İsrail ve Ukrayna vatandaşları bulunuyor.

 

İçişleri Bakanı’ndan detaylı soruşturma sözü

 

Öte yandan açıklama yapan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Alman güvenlik birimlerinin saldırıyla ilgili herhangi bir ihmal ya da hatası bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı olayın en ince ayrıntısına kadar incelenerek detaylı bir rapor hazırlanacağını ve bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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