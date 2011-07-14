Berlin Moda Haftası’na Boss damgasını vurdu

T24 - Moda Haftası artık Berlin’in ayrılmaz bir parçası haline geldi. 120.000 davetliyi ağırlayan Berlin Moda Haftası elliden fazla defile ile rekor kırdı. Haftaya Alman moda markası Hugo Boss damgasını vurdu.

Turizm ve Pazarlama Şirketi Visit’in çıkardığı istatistiklere göre, Berlin Moda Haftası’ndan sadece moda dünyası değil, turizm sektörü de kazançlı çıktı. 3700 firma ve turizm acentası 2000 yılı ile karşılaştırıldığında %30 daha fazla ciro elde etti. Sadece otellerde 200.000’den fazla ek rezervasyonu yapıldığı belirtiliyor. 177 firma moda haftasında tasarımlarını sergiledi. Mercedes Fashion Week çerçevesinde tarihi Brandenburg Kapısı’nda 50 den fazla defile düzenlenmiş olması rekor olarak değerlendiriliyor. Bu yıl ilk kez mekan olarak Brandenburg Kapısı’nın kullanılmış olması başken Moda Haftasına ayrı bir özellik kattı. Ayrıca genç tasarımcılara özel bir bölüm ayrılmış olması da Berlin Moda haftasının geleceği açısından olumlu bir girişim olarak yorumlanıyor. Bütün bunlar Berlin’in bundan böyle “Moda Başkenti” olacağının işareti olarak görülebilir.

Berlin’in her köşesinde moda vardı

Berlin Moda Haftası’nın bu yılki başarısı, enstelasyon ve gösterilerin sadece Brandenburg Kapısı’na kurulan çadırda değil kentin her köşesinde düzenlenmiş olması ile de ilintili. Bu kategoride en dikkat çeken Duo Augustin Teboul oldu. İkili Berlin Mitte’deki bir atölyede sürrealist vizyonlarını siyah tüllerin ardında gösterme fırsatı buldular. Dorothee Schumacher gibi yerleşik markaların sıra dışı tasarımları da ziyaretçileri şaşırttı. Schumacher’in çıplaklığın ve neon tonların ağır bastığı yeni koleksiyonu kadar, Escada Spor’un Oderbad havuzundaki Arap kentlerinden Medine’den esinlenerek hazırlanan, derin dekolteli bayan sakkoları ve bedene hafif oturan elbiselerin ağır bastığı moda şovu ilgiyle izlendi. Ünlü tasarımcı Michael Michalsky sunduğu „Stylenite“.koleksiyonu ile kendi çizgisine sadık kaldığını bir kez daha gösterdi. Alman Vogue Derigisinin genç tasarımlara kendilerini tanıtma şansı sağlayan salonu da en sık ziyaret edilen mekanlar arasındaydı.

Hugo Boss bu yıl da haftaya damgasını vurdu

Sadece mekanlar değil, modacılar ile tasarımları da modaseverlerin gönlünü fethetti. Triumph, Escada, Strenesse, Diesel ve Boss en çok ilgi çeken markalar arasındaydı. Minimalist çizgilerin hakim olduğu dar pantolonlar, kısa etekler kadın, beyaz düğmeli açık mavi takım elbiseler, V yakalı kazaklar Hugo Boss’un 2012 İlkbahar/Yaz modasının işaretlerini verdi. Boss’un beyaz, siyah, mavi ve nar kırmızsının hakim olduğu yeni kreasyonunda grafik elementleri ve puantiyeler de ağırlıktaydı. Her yıl olduğu gibi Boss bu yıl da gece kıyafetlerini modaseverleriyle buluşturdu. Boss’un kreasyonları kadar düzenlediği parti de ses getirdi. Bin kişilik davete, iki kez Oscar’a layık görülen Hilary Swank, Eric Bana, Mick Jagger’ın kızı Lizzy, Helena Christensen, Til Schweiger ve eski tenisçi Boris Becker gibi ünlüler katıldı..

Bread&Butter ve Premium Fuarları ziyaretçi akınına uğradı



Moda Haftasına paralel düzenlenen Premium ve Braed&Butter tekstil fuarları da bu yıl en verimli günlerini yaşadı. “Çok memnunuz, yeni platormumuz ‘Seek’ bile ziyaretçi rekoru kırdı” diyen Premium çalışanlarından Anita Tillman, gelecek yıl daha büyük bir mekan aramak zorunda olacaklarını vurguladı. Onuncu yaşını kutladığı için Tempolhof Havaalanı’nda düzenlenen Urban-Street-Wear Fuarı Bread&Butter da aynı başarıyı gösterdi. Kutlamayı kamuoyuna açık olarak düzenlemiş olmalarından memnuniyet duyan Bread&Butter yöneticileri önümüzdeki yıl için büyük bir festival hazırlayacaklarının müjdesini verdiler.





