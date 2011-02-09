-BERLİN FİLM FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR BERLİN (A.A) - 09.02.2011 - 61. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) yarın akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de başlıyor. Filmlerin gösterileceği Berlinale Palast'ın önüne kırmızı halı serilmesiyle festival için hazırlıkları hemen hemen tamamlandı. Yönetmenliğini Joel ve Ethan Coen kardeşlerin yaptığı ''True Grit'' filmiyle başlayacak festivale, aralarında Seyfi Teoman'ın yönettiği ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' adlı Türk filminin de bulunduğu 16 film, Altın Ayı Ödülü için yarışacak. Türklerin Almanya'ya göçünü konu alan, yönetmenliğini Yasemin Samdereli'nin yaptığı ''Almanya-Willkommen in Deutschland'' (Almanya-Almanya'ya Hoş Geldiniz) adlı film de festivalde gösterilecek. Bu arada, festivaldeki filmleri izlemek isteyen sinemaseverlerin bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturduğu belirtiliyor. 20 Şubatta sona erecek 61. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 58 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek.