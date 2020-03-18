Berlin Filarmoni Orkestrası ve Viyana Devlet Operası Koronavirüs nedeniyle evlere taşınıyor

Berlin Filarmoni Orkestrası, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bütün konserlerini iptal etti. Orkestra, internet üzerinden 1 ay boyunca konser sunacaklarını açıkladı.

Kültür ve Avrupa'dan sorumlu Berlin Senatörü Dr. Klaus Lederer tarafından yapılan açıklamayla 19 Nisan'a kadar 500 kişiden fazla katılımı olan tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.

Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kararın ardından yayınladıkları basın açıklamasında belirtilen tarihe kadar konserlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, konser salonlarının kapandığını, ama 'dijital konser salonundan' konserlerine devam edeceklerini ifade etti.

Berlin Filarmoni Orkestrası, 30 gün boyunca internet üzerinden ücretsiz olarak yayın yapacak. Orkestranın yönetim kurulunda bulunan Baş Çellist Olaf Maninger, 'Bu girişim sayesinde müziğimizle mümkün olduğunca çok insana zevk verebileceğimizi umuyoruz' dedi.

Orkestrayı internet üzerinden dinlemek isteyen müzikseverler, orkestranın web adresinde bulunan 'bilet sayfasına' girerek BERLINPHIL kodunu kullanarak ücretsiz olarak Berlin Filarmoni Orkestrası'nı dinleyebilecekler.

Viyana Devlet Operası da dijitalde

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edilen Viyana Devlet Operası, opera ve bale gösterilerini ücretsiz olarak erişime açtı. Evlerine kapananlar için Viyana Devlet Operası da ücretsiz olarak arşivini açanların arasına katıldı.



Opera, 15 Mart 2020 Pazar gününden itibaren “Wiener Staatsoper” adlı dünya çapında ve ücretsiz olarak yayın yapan platform aracılığıyla opera ve bale performanslarının kayıtlarını günlük olarak yayımlayacaklarını duyurd