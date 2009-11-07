Almanya'nın başkenti Berlin'de Doğu ile Batı'yı birbirinden ayıran ve insanların Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçmelerini önlemek için yapılan Berlin Duvarı'nın yıkılışının 20. yıl dönümü, görkemli etkinliklerle kutlanacak.

Berlin'nin sembolü Brandenburg Kapısı önünde 9 Kasım'da ''Özgürlük Bayramı'' adı altında düzenlenecek kutlamaya Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Birleşik Krallık Başbakanı Gordon Brown, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve AB Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso ile çok sayıda eski ve yeni devlet ve hükümet başkanı ile çeşitli ülkelerin yüksek düzeyde temsilcilerinin katılması bekleniyor.

2,5 x 1,5 metre büylüklüğündeki, gençler tarafından boyanan 1000 adet dev domino taşından, Potsdamer meydanı ile meclis binası arasında 1,5 kilometre uzunluğunda duvar oluşturuldu. Kutlamalar sırasında Polonya Dayanışma Sendikası'nın efsanevi lideri ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa, ilk taşı devirecek ve düşen dev taşlar Berlin duvarının yıkılışını temsil edecek.

Kutlamalar çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel 9 Kasım'da, Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Walesa ve yaklaşık 200 kişiyle birlikte 20 yıl önce Doğu Berlin ile Batı Berlin arasında ilk açılan Bornholmer caddesindeki eski sınır kapısından geçecek.

Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçmek isteyenleri engellemek için 13 Ağustos 1961 tarihinde kurulmaya başlanan Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkılmıştı.

''Utanç Duvarı'' olarak da bilinen Berlin Duvarı, kentte yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaydı. Berlin Duvarı'nı aşarak Doğu'dan Batı'ya kaçmak için yaklaşık 5 bin kişi teşebbüste bulundu. Bu girişimlerden çoğu başarısızlıkla sonuçlanırken, iki yüz kişiden fazla insan bu özgürlük arayışında hayatını kaybetti.

Binlerce eski Doğu Almanya vatandaşı 1989 yılının yaz aylarında Macaristan üzerinden Batı'ya kaçmaya başlamış, Doğu Almanya'da ise dönemin Almanya'nın Sosyalist Birlik Parti'sine (SED) karşı protestolar yapılmıştı. Leipzig kentinde ''pazartesi gösterileri'' adı altında her hafta toplanan binlerce kişi ''Wir sind das Volk'' (halk biziz) sloganıyla ülke siyasetinin değişmesini istemiş, eylemler Doğu Almanya'nın değişik kentlerine yayılmıştı.

Bu gösterilerin rejimi sarsarak duvarın yıkılışında önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

SED Genel Sekreteri Günter Schabowski, parti kongresinde alınan kararlar hakkında 9 Kasım 1989 tarihinde gazetecilere açıklama yaparken, daha özgür bir seyahat düzenlemesi yapacaklarını duyurmuş, bunun da ''derhal, ivedilikle'' olacağını belirtmişti. Bu haberin ülkede yayılmasıyla birlikte insanlar sınır kapılarına koşmuş, Doğu ve Batı Berlin'de yaşayanlar 28 yılın ardından kucaklaşmıştı.

Bu olaylar 3 Ekim 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesiyle sonuçlandı.