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Kültür-Sanat

Berlin Duvarı yıkılmadan önce İZ'de

Fotoğraf dergisi 'İZ' yeni sayısında Magnum Photos fotoğrafçılarının Duvar etrafındaki tanıklıklarına yer veriyor.

08 Eylül 2009 03:00

Berlin Duvarı’nın yıkılışının yirminci yılı... Fotoğraf dergisi 'İZ' yeni sayısında Magnum Photos fotoğrafçılarının Duvar etrafındaki tanıklıklarına yer veriyor.


''Bu duvar, Berlin Duvarı neydi, kimi, neyi arıyordu? Bir halkı mı, bir şehri mi? Yoksa yine zamanı mı?'' Fotoğraf dergisi 'İZ' 23. saysında Magnum Photos fotoğrafçılarının Duvar etrafındaki tanıklıklarından derlediği bir seçkiye yer veriyor.

'Berlin Duvarı' dışında Alman fotoğrafının en önemli isimlerinden biri olan Robert Lebeck'in kareleri de 'İZ'in yeni sayısında yer alıyor.

Chris Steele-Perkins’in 40 yıla yakın süredir çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan “İngiltere, Benim İngilterem” albümünden kareler ve Türkiye'den üç önemli fotoğrafçı Şakir Eczacıbaşı, İzzet Keribar ve İbrahim Zaman da İZ'in yeni sayısında.

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