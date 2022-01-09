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Dünya

Berlin'de 20 bin hane elektriksiz kaldı

09 Ocak 2022 22:36

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 bin hane elektriksiz kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek gerilim hattında meydana gelen arızadan dolayı binlerce insan elektriksiz kalırken, tren istasyonlarının da aralarında bulunduğu birçok işletmede hizmet verilemedi.

Süpermarketler yaşanan elektrik kesintisi sonrasında müşterilerin mağazalardan çıkmalarını istedi.
Berlin Friedrichshain'deki bir trafo merkezinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Friedrichshain, Prenzlauer Berg ve Lichtenberg'de yaklaşık 20 bin hane elektriksiz kaldı. Yetkililer arızanın yüksek gerilim hattında meydana geldiğini ve kısa bir süre sonra çözüldüğünü bildirdi.

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