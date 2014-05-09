Berkin'in öldüğü gün biber gazı fişeğiyle başından vuruldu

Gezi protestoları sırasında biber gazı fişeğiyle başından vurulan ve aylarca komada kalan Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014 günü ölümünün ardından yapılan gösterilere polis sert şekilde müdahale etti. Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, o gün Ankara’da yapılan gösteriler sırasında dershaneden çıkan bir çocuğun yine başından vurulmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Polisler tarafından hedef gözetilerek atış yapılan A.U. isimli öğrenci olay nedeniyle yaralandı ve okul birincisi olmasına rağmen üniversite sınavında hedeflediği sonuca ulaşamadı.

Gezi Parkı protestolarının ardından park içinde kurulan stant ve çadırlara polis 15 Haziran 2013 günü müdahale etmiş, parkın boşaltılmasının ardından kent geneline yayılan gösteriler ertesi gün de devam etmişti. 16 Haziran günü Okmeydanı’ndaki gösterilere de polis çok sert müdahale etmiş, 16 Haziran sabahı evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı biber gazının fişeğiyle başından vurularak ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

269 gün komada kalan Berkin 11 Mart 2014 günü hayatını kaybedince, ülkenin pek çok yerinde çok sayıda insan sokaklara çıkarak protesto gösterisi yapmış ancak polis bu eylemlere de sert bir şekilde müdahale etmişti. İşte o gün, Ankara’da yapılan gösteriler sırasında çocuk yaştaki bir başka gencin başından vurulduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Polisin müdahalesi sırasında dershaneden çıkan bir çocuğun, panik halinde ve ne yöne kaçacağını bilemez şekilde koştuğu bir anda yanarak gelen gaz fişeği ile başından vurulmasının net olarak görüldüğü kayıt, haklarında suç duyurusunda bulunulan polislerle ilgili soruşturma sırasında ortaya çıktı.

Sakarya Caddesi’nde yapılan gösterilere polislerin müdahalesi sürerken, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan dershanesinden çıkan ve polislerin hedefi olan A.U isimli öğrencinin, eyleme de katılmadığı ve evine gitmek için otobüs durağına doğru yürümeye çalıştığı, bu esnada polisler tarafından hedef gösterilerek kafasına gaz fişeği atıldı belirtiliyor.

Nefessiz kaldı

Şakağında yaralanan A.U, cadde üzerine, bulunan bir iş yerine sığındı. Bir süre nefessiz kalan A.U çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli polislerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Sürdürülen soruşturma kapsamında çevrede bulunan kamera kayıtları istenildi. Dosyaya gönderilen kayıtlarında A.U’ya hedef gözetilerek ateş edildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre saat 19.41 sıralarında, A.U’nun olay yerinde uzaklaşmaya çalışırken, biber gazı fişeğine maruz kaldığını ortaya koydu. Okudu Fen lisesinde okul birincisi olduğu öğrenilen A.U’nun yaşadığı olay nedeniyle, üniversite sınavın ilk ayağında hedeflediği sonucu elde edemediği öğrenildi.