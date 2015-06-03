Berkin’in babası Sami Elvan: Çocuklarımızın katili Erdoğan’dır!

Gezi Parkı protestolarının yaşandığı günlerde ekmek almak için evden çıktığında başına gaz mermisi isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, ABD’de gerçekleşen ‘Gezi Direnişi ve Devlet Şiddeti’ konulu konferansta konuştu. Elvan, “Gezi aslında devletin en üst kademesinin bizlerin hayatına müdehale ettiği bir olaydı” dedi.



Pir Sultan Abdal Derneği Washington, D.C. Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Elvan, Gezi sürecinde ve sonrasında yaşananları anlattı. “Berkin de ablaları da hem Gezi Parkı’ndaki hem de mahalledeki protestolara katıldı.” diyen Elvan, Berkin’in hastanede yattığı süreçte ve sonrasında yoğun bir devlet baskısı gördüklerini ifade etti. Hastanede Berkin’e yardımcı olmaya çalışan doktor ve hemşirelerin uzaklaştırıldığını söyleyen Elvan, “Bizim çocuğumuzun da diğer ölen çocukların da katili Erdoğan’dır.” dedi.



Telefonlarının dinlendiğini ve takip edildiğini söyleyen Elvan, Berkin’in davasının peşini bırakmayacağını ifade etti.



Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Berkin’in davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınması olayına değinen Elvan, savıcıyı rehin alan şahıslar için, “O çocuklar feda edilmişti. Bence o çocuklar çok temizdi. Savcı da en az çocuklar kadar temizdi” şeklinde konuştu.

Programa katılan bir diğer konuşmacı, Pir Sultan Abdal Derneği üyelerinden Hülya Kartal ise “Gezi Parkı olayları bize bir çok şey öğretti.” dedi. Örgütlenmenin önemine değinen Kartal, Gezi sürecinde, giderek otoriterleşen rejimin kitlesel hareketlerin karşısında olduğunu ve bu yüzden şiddetli baskı uygulandığını, insanların öldüğünü söyledi. Örgütlenmeye destek vermek amacıyla ‘Berkin Elvan Bursu’ adı altında bir kampanya başlattıklarını belirten Kartal, 10 öğrenciye burs verdiklerini söyledi.