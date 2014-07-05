Berkin'e doğru atış yapma emrini bu amir mi verdi?

Berkin Elvan'ın, biber gazı fişeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki ek bilirkişi raporunda, atış yapan polislere bir amirin emir verdiği iddia edildi. TOMA'nın kamera görüntülerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, ismi belirsiz bu amirin yakından çekilmiş görüntüsü de sunuldu.

Berkin Elvan’ın, polisin attığı biber gazı fişeğiyle hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan 22 Mayıs tarihli ek raporda, Berkin Elvan’a doğru atış yaptığı iddia edilen polislere emir veren bir amir daha olduğu ileri sürüldü.

Raporda, “Maktule ateş edenleri geriden idare ve seyreden iki amirden, atletik yapıda olan fakat yüzü görülmeyen bir şahıstan bahsedilmekteydi. Bu kişi, ikinci hamle polis olayından sonra (ikinci atış) geriden gelerek, kumral seyrek saçlı amire sağ eli şehadet parmağıyla ikaz eder mahiyette hareket yapan birisiydi. Bu kişinin yakın görüntüleri ekte bulunmaktadır. Çok kuvvetle muhtemel şahıs orada mevcuttur” denildi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Ulusal Kriminal Büro, TOMA’dan elde edilen kamera görüntüler üzerinde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı ana bilirkişi raporunda, Elvan’ın vurulduğu anın görüntülerine ulaştığını açıklamıştı. Rapordaki tespitler şöyleydi:

Mithatpaşa Caddesi üzerinde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5. TİM’e mensup iki gazcı polis, Berkin Elvan’ın da bulunduğu Gaziler Sokağı’na doğru atış yapıyor. Bu sırada üçüncü bir polis de atış yapan polislerin gaz tüfeklerine fişek dolduruyor. Toplam 6 el atış yapıldıktan sonra, 50 metre uzaklıktaki Gaziler Sokak’ta bir koşuşturma yaşanıyor. Raporda bu anın Berkin Elvan’ın vurulduğu anı kesin bir şekilde tespit ettiğini ifade ediyor. Polisler atış yapmadan önce Berkin Elvan’ın da bulunduğu noktadan herhangi bir molotofkokteyli ya da havai fişek atılmadığının görüldüğü belirtiliyor. Atıştan sonra koşturmaca yaşanması üzerine üç polis hızla geri çekiliyor. Fakat birkaç dakika sonra geri gelen polisler kalabalığa doğru yeniden gaz fişeği atıyor.