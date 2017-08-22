Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’dan, kolunu kıran polis hakkında suç duyurusu

Gezi eylemleri sırasında, Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almak için dışarı çıktığı sırada, polisin attığı gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda tedavi gören ve 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, kolunu kıran polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Elvan, 'Bayram geliyor bırakın Nuriye ve Semih annesinin elini öpsün' dedi.

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmeleri sonrasında tutuklanan ve 167 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Kadıköy'de düzenlenen destek eyleminde darbedilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve kardeşi Özge Elvan, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ters kelepçeyle gözaltına alınırken sol kolu kırılan anne Gülsüm Elvan, suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Değil kolumu bacağımı da kırsalar vazgeçmeyeceğim. Bayram geliyor bırakın Nuriye ve Semih annesinin elini öpsün” dedi.

Gülsüm Elvan ve kız kardeşi Özge Elvan, KHK ile atıldıkları işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevinden sonra tutuklanarak cezaevine konulan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde darbedilerek gözaltına alınmalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Elvan ailesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusunda, darp uygulayarak gözaltına alan polisler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep etti. Elvan ailesinin avukatları Can Atalay ve Çiğdem Akbulut yaptıkları suç duyurusunda, haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmaksızın darbedilerek gözaltına alınan müvekkillerinin alıkonulmasının “toplumsal olaylara müdahalede sınırın aşılması” ile açıklanamayacağını belirtti.

“Bizim silahımız yok, vicdanımız var”

Suç duyurusunda bulunan Elvan ailesi Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya Berkin Elvan'ın ailesinin yanı sıra gazeteci Elif Ilgaz, Taksim Dayanışması'ndan mimar Mücella Yapıcı ve avukat Can Atalay katıldı. Açıklamada konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, “Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa orada olacağımızı hep söylemiştik. Nuriye ve Semih için geçtiğimiz Cuma günü Kadıköy'de destek amaçlı gerçekleşen eylemde eşim ve kızım hedef gösterilerek gözaltına alındı. Gülsüm orada gerçekleşen şiddeti görünce dayanamadı ve ‘Gözaltına almanın bir usulü var, böyle gözaltına alamazsınız’ dediği an gözaltına alınış biçimini gördünüz. Bize bizden başka dost yok. Ama bakıyoruz ki devletin sopası bizim üstümüzde. Berkin Elvan'ın ailesi hiçbir şeyden korkmayacak ne kadar hedef gösterirlerse göstersinler. Adresimiz de belli evimiz de. Bizim silahımız yok vicdanımız var. Nuriye ve Semih bizim çok değerli bütün akademisyenlerin işe geri iade edilmesini istiyoruz" dedi.

“Adalet mücadelesine devam edeceğim”

Gülsüm Elvan, daha önce Gezi direnişi sırasında polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ün davasında hedef gösterildiğini belirterek, kolu değil bacağı da kırılsa adalet mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Anne Elvan, “Mahkemede bize 'sıra sizde' dediler ve Kadıköy'de gözaltına aldılar. Ben yılmayacağım. Değil kolumu bacağımı da kırsalar vazgeçmeyeceğim. Benim oğlumu 269 gün yoğun bakımda erittiler Nuriye ve Semih'i de içeride eritiyorlar. Berkin ile Nuriye ve Semih arasında hiçbir fark yok benim için onları kurtarana kadar mücadele edeceğim. Ben bir can daha kaybolmasın diye çırpınırken hükümet öldürmeye devam ediyor. Bayram geliyor bırakın Nuriye ve Semih annesinin elini öpsün. Bayram geliyor bırakın Nuriye ve Semih annesinin elini öpsün” diye konuştu.