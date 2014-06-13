Berkin Elvan'ın ailesinden boş karne eylemi

İlk ve orta okullarda eğitim gören 17,5 milyon öğrenci karnelerini aldı ve yaz tatine başladı. Ancak, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği ile vurularak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ailesi Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne siyah çelenk ve boş karne bırakarak eylem yaptı.

Radikal’de yer alan habere göre, 14 yaşında polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 günün ardından 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan öldürülmesiydi bugün o da milyonlar öğrenci gibi karne coşkusu yaşayacaktı. Ortaya çıkan delillere rağmen Berkin Elvan’ın katilleri halâ bulunamadı. Elvan’ın ailesi ise tüm bunları protesto etmek için Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önüne siyah çelenk ve boş karne bıraktı.

'Karnesini istiyorum doldursunlar'

Konuşurken duygulanan Sami Elvan açıklamayı yarıda bıraktı. Oğlunun, devletin polisi tarafından öldürüldüğünü ve İnsan Hakları Derneği ile Uluslararası Af Örgütü'nün tespitine göre, 1988 yılından 2014 yılına kadar devletin kolluk kuvvetlerinin hayatına son verdiği 580 çocuktan biri olduğunu söyleyen Sami Elvan, “Bugün okullar yine kapanıyor. Tam bir yıl doldu. Berkin bu bir yıl boyunca eve dönmedi, okula gitmedi" diye konuştu.

Açıklamadan sonra Gülsüm Elvan, Müdürlük binasının kapısına giderek elindeki karneyi sert bir şekilde kapı girişindeki danışma masasına bıraktı. Kapıdakilere “Karnesini istiyorum doldursunlar. Doldurun getirin bana" diye seslenen anne Elvan ve diğer aile bireyleri beraberinde getirdikleri siyah çelengi binanın girişine bıraktı. Ailenin binaya girişine önce izin vermeyen görevliler, bir süre sonra Eğitim Öğretim Şube Müdürü Talat Atay'ın talimatıyla aileyi içeri aldı. Talat Atay'la müdürlük binasında 15 dakika görüşen aile üyeleri daha sonra binadan ayrıldı.