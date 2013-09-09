Gezi'de yaralanan Berkin Elvan'a destek eylemine polis müdahalesi

Okmeydanı'nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz fişeği sonucu yaralanan ve 86 gündür yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan için, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde yeniden toplanan göstericiler yürüyüşe geçti.

Sinan Bilgili, Özkan Arslan ve Süleyman Kaya'nın DHA'da yayımlanan haberine göre, Halk Cephesi üyesi yaklaşık 100 kişi, Elvan’ın, yaralanmasına neden olan polislerin adalet önüne çıkartılması talebiyle, İstanbul Adliyesine ‘adalet yürüyüşü’ düzenlemek istedi. Berkin Elvan’ın vurulduğu caddeden, ellerinde Elvan’ın posterleriyle yürüyüşe geçen grubun önü, polis tarafından Şark Kahvesi’nde kesildi. Polis, göstericilere yürüyüşün yasal olmadığı yönünde anons yaparken, ara sokaktan çıkan maskeli 3 kişi polise molotofkokteyli ve taş attı. Bunun üzerine polis de göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Farklı sokaklardan polise taş atılması üzerine polis, çok sayıda gaz bombası kullandı.

Polis kırımızı flamayı ezdi

Çatışmaların sürdüğü bir sokakta polisle göstericiler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Karşılıklı küfürleşmelerin yaşandığı diyaloglar sırasında bir polis, göstericilerden düşen kırmızı renkli flamayı ayağının altına alarak ezdi. Polisin dakikalarca flamayı ayağının altında tutması karşısında göstericiler ise polise taş yağdırdı.

Çatışmalar sürerken bazı kişilerin olay bölgesinin hemen yanında top oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Akşam toplanan göstericilere yine müdahale

Akşam saatlerinde göstericiler Okmeydanı'nda yeniden toplanarak Berkin Elvan için yürüyüşe geçtiler. Okmeydanı'nda izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahale etti. Şark Kahvesi mevkisinde toplanan bir grup, izinsiz gösteri yapmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek, gruptakilere dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruptakiler, polise molotofkokteyli ve taşla saldırdı. Çevik kuvvet ekiplerinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği gruptakiler, ara sokaklara kaçtı. Göstericileri ara sokaklara kadar kovalayan polisin bölgedeki bekleyişi sürüyor.