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Berkin Elvan vurulduğu yerde anıldı

Berkin Elvan'ın annesi, oğlunun mücadelesini sonuna kadar vereceğini söyledi

17 Haziran 2016 00:56

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan, yaralanmasının üçüncü yıldönümünde, babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu tarafından Okmeydanı’nda anıldı. Berkin Elvan’ın fotoğrafının bulunduğu standa, ekmek ve karanfil konuldu. Anne Gülsüm Elvan, oğlunun fotoğrafını öptü.

Gezi Şehit ve Gazileri Platformu adına Volkan Kesanbilici tarafından saat 15.30’da basın açıklaması yapıldı.

Taksim Dayanışması Platformu’ndan mimar Mücella Yapıcı da anmaya katıldı. 

 

"Savcı aslında Berkin'in vurulduğunu çok iyi biliyor"

 

DHA'nın haberine göre; Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan da “Bugün bizim hayatımızın dönüm günü. 3 yıldır biz her gün bu acıyı yaşıyoruz. Her gün, her saat, her dakika bu acıyı yaşıyoruz. İnanın ki hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor ama mücadelemiz devam edecek. Biliyoruz. Bir şekilde ayakta kalmalıyız. Burada basına çok görev düşüyor. Sizler eğer üzerine giderseniz kendi çocuklarınızın da geleceğini kurtaracaksınız. Ben tek başıma bir şey yapamam. Hep beraber yapacağız” dedi.

Basın mensuplarının "Savcı ile görüştünüz mü? Dosya ne aşamada? sorusuna da Sami Elvan, “Nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Satın alınmış mıdır? Korkutulmuş mu? Bir cümle kuramıyor. Aslında çok iyi biliyor Berkin’in vurulduğunu. Vuranın kim olduğunu. Vuranı niye açıklamıyorsunuz? Bana söylediği ‘Emniyet açıklamıyor’ diyor. Savcı da gerçekten susturulmuş. Ama kendi mi susmuş? Susturulmuş mu? Onu bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Berkin’in annesi Gülsüm Elvan'ın boynunda Berkin Elvan yazılı bir kolye bulunduğu dikkat çekti. Gülsüm Elvan, “Oğlumun mücadelesini sonuna kadar vereceğim” dedi.

 

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