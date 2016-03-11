Berkin Elvan ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı; vurulduğu yerde bin ekmek dağıtıldı

Gezi eylemleri sırasında başından gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Vuruluşunun bininci günü de olan bugün, Berkin mezarı başında ve vurulduğu yerde anıldı.

Taksim Dayanışması'nın Feriköy Mezarlığı'nda düzenlediği anma törenine Berkin'in ailesi de katıldı.

Halkın Hukuk Bürosu avukatları da, Berkin Elvan için başlattıkları 12 gün süren açlık grevini bugün sonlandırdı. Avukatlar, Okmeydanı'nda Berkin'in vurulduğu yerden başlayarak halka bin ekmek dağıttı.

Berkin vurulduğunda 45 kiloydu, ölüme direnirken 16 kiloya düştü. Berkin'in cenazesi yüz binleri bir araya getirmiş, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler İstanbul'da caddelere sığmamıştı.

"Yavrum ben geldim"

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Berkin Elvan'ın ölümünün ikinci yılında mezarı başında yapılan anmada anne Gülsüm Elvan fenalaştı. "Yavrum ben geldim. Yaralarımı sar" diyen Gülsüm Elvan, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Gülsüm Elvan, anma sırasında sinir krizi geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkin Elvan'ın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert'in aileleri de katıldı. Anmada kısa bir konuşma yapan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz "Umudun çocuğuydu Berkin. O bir umuttu bizim için, canımız yanıyor" dedi.

Taksim Dayanışması

Elvan Ailesi ve Taksim Dayanışması adına Mücella Yapıcı tarafından yapılan açıklamada, "Umudun çocuğunu hatırladığımız her an Berkin bize direnmeyi öğretiyor. Bugün bile burada bizi birleştirdi, iki sene önce milyonları birleştirdiği gibi. Hepinizin huzurunda, devletten ve katillerinden hesap soracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz" dendi.

Baba Elvan

Baba Sami Elvan ise yaptığı konuşmada, 2 yıldır adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Son aldığım bilgiler ismi açıklanan kişinin ifadesinin alındığıdır. Şunu biliyoruz ki bu kişileri hâlâ sakladıklarını, davayı hâlâ düşürmeye çalıştıklarını çok net biliyoruz. Ayrıca bu davadan da hiçbir şey beklediğim yok hepinize duyurulur. Berkin'in emrini veren kişiler yargılanmadığı sürece o polisin yargılanmasının da anlamı yok" dedi.

Berkin ölümüne yol açan

olayda neler yaşamıştı?

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı haberlerde de olayın bu şekilde gerçekleştiği belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 Nisan 2015 tarihinde yaptığı açıklamalarda “Biz emniyetin tüm belgelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir bilyeyle terör örgütünün içerisinde nasıl resimlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı. dedi. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014'te, Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 15 yaşındayken 16 kiloda hayatını kaybetti. Elvan'ın ölümü, ailesi adına açılmış olan twitter hesabından "Halkımıza: Saat 07.00 Berkin Elvan'ı evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun." ifadeleri kullanılarak duyurulmuştu.

Polisin o zamana kadar varlığını inkâr ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderildi. Berkin Elvan soruşturmasındaki beşinci savcı olarak atanan 14 yıllık savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesindeki odasında yaşanan rehine krizi sonrası DHKP-C militanları tarafından öldürüldü.