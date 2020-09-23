Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan: Eren Bülbül de benim çocuğum

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin gaz fişeği ile başından vurularak yaralanan ve 269 günlük yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin sanık polis Fatih Dalgalı'nın yargılandığı davanın 17’nci duruşması bugün İstanbul Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada esas hakkında beyanı sorulan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, oğlunun Trabzon’da bir terör operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden Eren Bülbül’le karşılaştırılmasına tepki gösterdi. Baba Elvan şu ifadeleri kullandı:

"Eren Bülbül de benim çocuğum. Bir güruh bu iki çocuğu yan yana getiriyor ve 'biri devlet için öldü, biri teröristti' diyor. Bize hakaret ediliyor. Bu 'terörist' kelimesini aklamanız gerekiyor. Ben bu hakkımı istiyorum. Benim çocuğumu sırf fakir, Alevi çocuğu diye öldürdüler. Benim çocuğum terörist olamaz."

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