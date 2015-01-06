Berkin Elvan doğum gününde unutulmadı

Gezi olaylarında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın doğum günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında olaylar çıktı.

Berkin Elvan’ın doğum günü nedeniyle Halk Cephesi üyesi yaklaşık 150 kişi, Elvan’ın vurulduğu Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi’nde toplandı.



DHA'nın haberine göre, "Berkin Elvan’ın katili aranıyor yazılı pankart açan eylemciler, ara sokaklardan mezarlığa doğru yürüyüşe geçti. Berkin Elvan’ın posterlerini taşıyan eylemcilerden çoğunun yüzlerine Elvan maskesi taktığı görüldü.

Mezarlıkta anma düzenlendi

"Berkin Elvan 15’inde bir fidan ve "Berkin’in katillerinden hesap sorulacak şeklinde slogan atan grup, Piyalepaşa Bulvarı’na indi. Bu sırada, polis ekiplerine taş atılması üzerine, polisler taşların geldiği noktaya plastik mermi sıktı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve takibi altında Feriköy Mezarlığı’na ulaşan grup, Berkin Elvan’ın mezarına karanfiller bıraktı.

Burada yapılan basın açıklamasında, Berkin Elvan’ın katilleri bulununcaya kadar mücadele edileceği belirtildi.

Grup dağıldıktan bir süre sonra, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bekleyen Çevik Kuvvet ekiplerine ara sokaklardan çıkan bir grup tarafından molotofkokteyli atıldı. Yüzleri maskeli olan gruba polis gaz bombasıyla karşılık verdi.

Yaklaşık yarım saat süren olayların ardından ara sokaklara giren polis ekipleri grubu dağıttı. Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ediyor.