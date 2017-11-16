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 BERKİN ELVAN DAVASI ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

16 Kasım 2017 13:26

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması öncesinde Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye gelenler polis ekipleri tarafından tek tek aranarak içeri alındı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, Babası Sami Elvan ile birlikte CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz\'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük\'ün annesi Sayfi Sarısülük duruşmayı izlemek için adliyeye geldi. 
Duruşma İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek. 

Görüntü dökümü:
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-Polislerin vatandaşları arama yaparak içeri alması
-Sami ve Gülsüm Elvan\'ın görüntüsü
-Sayfi Sarısülük\'ün görüntüsü
-Emel Korkmaz\'ın görüntüsü
-Arama yapılarak içeri alınmaları
-Mahmut Tanal\'ın görüntüsü
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar


 

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