Berkin Elvan 20 yaşında

Bugün, Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın doğum günü.

Berkin Elvan yaşasaydı bugün 20 yaşında olacaktı.

Dava sürüyor

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada tek sanık Fatih Dalgalı. Dalgalı ile aynı ekipte görev alan tanık polisler son ifadelerinde "bilmiyorum", "tanımıyorum" ve "hatırlamıyorum" demişti. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ifadeler isyan ederek, "Yeter ya bu kadar olmaz, katiller" diyerek salonu terk etmişti.