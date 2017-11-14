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Spor

Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz !..

İstanbul DHA - MİLLİ takımdaki gurbetçi futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi

14 Kasım 2017 18:37

İstanbul DHA - MİLLİ takımdaki gurbetçi futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi.
Stuttgart\'ta forma giyen Türk genci Berkay Özcan, Alman milli takımı istemesine rağmen Türkiye\'yi tercih etti. 
19 yaşındaki futbolcu milli takım yaş gruplarına defalarca kez çağrıldı ama bir türlü oynama şansı bulamadı. 
Stuttgart\'ta oynamaya başlamasına rağmen milli takımın alt kategorilerinde forma giymeyi başaramayan Berkay Özcan\'ın artık pes ettiği bildirildi.
Berkay\'ın kendisini hala isteyen Alman Milli Takımı\'nı seçme kararı aldığı belirtildi.
 

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