Berkay'a korumalı önlem

Arda Turan'la yaşadığı olayın ardından müzik çalışmalarına yeniden başlayan Berkay korumalı önlem aldı.

Arda Turan’la girdiği kavgada burnu kırılan Berkay, müzik çalışmalarına yeniden başladı. Hürriyet'in haberine göre, ünlü şarkıcı, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı.

Programı bittikten sonra eğlenmek için arkadaşlarıyla Cihangir’deki bir mekana geçen Berkay’a, gece boyunca bir koruma görevlisi eşlik etti.

Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz edip şarkıcının burnunu kırmıştı.