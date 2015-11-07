Şarkıcı Berkay Etiler'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçeli Caner Erkin’in eşi Asena Erkin ile beraber olduğu iddiasıyla bir süre önce gündeme gelen ünlü şarkıcı Berkay, Şarkıcının aracına, 04:30 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 kurşun isabet etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan Berkay Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.

Menajeri Özgür Aras Instagram hesabından açıklama yaptı:

Silahlı saldırıya uğrayan ünlü popçu Berkay, "Benim kimse ile sorunum yok. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.



Çalıştığı gece kulübünden eve dönerken silahlı saldırıya uğrayan ünlü popçu Berkay İHA'ya yaptığı açıklamada "İşten çıktık evimize gidiyorduk. Arabayı ben kullanıyordum Saldırganları göremedik. İki kişilerdi. Bir motorun üzerindeydiler. Birinde kar maskesi, birinde kask vardı. Hayırlısı. Benim kimse ile sorunum yok. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.