T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şarkıcı Berkay Etiler'de silahlı saldırıya uğradı

"Benim kimse ile sorunum yok"

07 Kasım 2015 11:30

Fenerbahçeli Caner Erkin’in eşi Asena Erkin ile beraber olduğu iddiasıyla bir süre önce gündeme gelen ünlü şarkıcı Berkay, Şarkıcının aracına, 04:30 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 kurşun isabet etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan Berkay Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.

Menajeri Özgür Aras Instagram hesabından açıklama yaptı:

Silahlı saldırıya uğrayan ünlü popçu Berkay, "Benim kimse ile sorunum yok. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Çalıştığı gece kulübünden eve dönerken silahlı saldırıya uğrayan ünlü popçu Berkay İHA'ya yaptığı açıklamada "İşten çıktık evimize gidiyorduk. Arabayı ben kullanıyordum Saldırganları göremedik. İki kişilerdi. Bir motorun üzerindeydiler. Birinde kar maskesi, birinde kask vardı. Hayırlısı. Benim kimse ile sorunum yok. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

ETİKETLER

berkayasene erikcaner erkinsilahlı saldırıetiler

İlgili Haberler

Asena Erkin: İnkar etmiyorum, çok hata yaptım

Caner Erkin'in kendisini şarkıcı Berkay ile aldattığı iddialarına hedef olan eşi Asena Erkin, Instagram'da paylaştığı yazıda 'Çok hata yaptım şimdiye kadar. İnkar etmiyorum!' dedi

Berkay'dan Asena Erkin açıklaması

Şarkıcı Berkay'a, Fenerbahçeli Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'le olan ilişkileri soruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24