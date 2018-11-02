Berkay, Arda Turan'ın mekanına gitti

Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile ünlü futbolcunun ortak olduğu bir mekana gitti. Çıkışta açıklama yapan Berkay, "Yemek yemek için bu mekanı seçtik, onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ile bir gece kulübünde yaşadığı olay sonrası adli süreci başlatan Berkay, eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Şahin, “Burnumda sorun yok. Bir tıkanıklık vardı ama onu da lazerle açtılar, şu an iyiyim” dedi.

Ünlü şarkıcı, sahne programlarının aksamasının yarattığı maddi kayıpla ilgilenmediğini de söyledi: “Ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum.”

Gazetecilerin Berkay'a mekanın ortak sahibinin Arda Turan olduğunu söylemesi üzerine ünlü şarkıcı, "Yemek yemek için bu mekanı seçtik, onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum, 10 yıldır geldiğim mekan" açıklamasını yaptı.





